Burgdorf

Burgdorfs ehrenamtlich tätige Kommunalpolitiker haben auch in der Pandemie alle Hände voll zu tun. Einen ganzen Strauß von Entscheidungen fällen sie am Donnerstag, 22. April, in einer öffentlichen Ratssitzung ab 18 Uhr im Veranstaltungszentrum Stadthaus. Einmal mehr geht es dabei um das Thema Luftreiniger für Kindertagesstätten.

Debatte um Luftreiniger für Kitas steht an

Die Stadtverwaltung und allen voran Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) lehnen die Geräte als untauglich ab, während Elternvertreter und eine Minderheit im Rat sie für überaus nützlich halten und deshalb eher heute als morgen anschaffen wollen. Eigentlich haben die Ratsgremien und abschließend der Verwaltungsausschuss bereits entschieden, dass Burgdorf keine Luftreiniger kauft. Auf Intervention der Ratsgruppe WGS FreieBurgdorfer, die neben den Grünen zu den flammenden Befürwortern der Luftreiniger zählt, schaltete sich dann aber die Kommunalaufsicht ein. Sie entschied, dass der Rat als höchstes Entscheidungsorgan zuständig ist. Es steht deshalb eine leidenschaftliche Debatte zu diesem Thema zu erwarten.

Weitere Themen der Sitzung sind der Zuschuss der Stadt für das Mehrgenerationenhaus, die Gebührensatzung für die Abwasserbeseitigung sowie die dritte Betreuungskraft für Kitagruppen. Der Rat will zudem den Bebauungsplan für den neuen Bauhof auf den Weg bringen. Und zwei Personalien stehen auf der Tagesordnung: So soll Uwe Kracke auf Vorschlag der CDU bis zur Kommunalwahl als Ortsvorsteher von Weferlingsen berufen werden. Und Marcel Kuhtz, der von seinem Amt als stellvertretender Ortsbrandmeister von Hülptingsen zurückgetreten ist, soll aus dem Ehrenbeamtenverhältnis entlassen werden.

Von Joachim Dege