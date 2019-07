Burgdorf

Die Idee zur Katzenverordnung stammt von der Ratsfraktion der Freien Burgdorfer, deren Vorsitzender Rüdiger Nijenhof sich ehrenamtlich im Tierheim-Trägerverein engagiert. Die Verordnung, die der Rat jetzt mehrheitlich beschloss und die mit der Veröffentlichung in den amtlichen Bekanntmachungen in Kraft tritt, soll helfen, die Kosten für das Tierheim zu senken. Weil Katzen, die dort unterkommen, nur selten ihren Haltern zuzuordnen sind, bleibt das Tierheim meist auf den Kosten für das Futter und die medizinische Versorgung sitzen. Das soll sich ändern. Die neue Verordnung schreibt vor, dass Halter, sofern ihre Katzen Freigänger sind, gechippt werden müssen. Und damit die Tiere nicht ungezügelt Nachwuchs zeugen können, müssen Halter ihre Katzen in Zukunft kastrieren lassen. Wer dagegen verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Die kann die Stadt im Einzelfall mit einer Geldbuße von bis zu 5000 Euro ahnden.