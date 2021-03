Burgdorf

Die Polizei hat am Freitagabend gegen 23.18 Uhr einem jungen Raser in der Weststadt das Handwerk gelegt. Ein 19-Jähriger hatte am Steuer eines Mercedes Benz sein Fahrzeug auf der Schillerslager Straße auf 105 Stundenkilometer beschleunigt. Erlaubt ist Tempo 50. Das Pech des Rasers: Polizeibeamte hatten an der Straße ein Geschwindigkeitsmessgerät aufgestellt und die Fahrt mit dem Laser gerichtsfest dokumentiert. Nun droht dem jungen Mann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Laut Bußgeldkatalog muss er mit zwei Punkten in Flensburg, einem Fahrverbot von zwei Monaten und einem Bußgeld in Höhe von 280 Euro rechnen.

Von Joachim Dege