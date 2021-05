Burgdorf

Auf 900 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein Randalierer am Freitagabend im Zeitraum von 18.20 bis 19 Uhr am Schwüblingser Weg in der Südstadt von Burgdorf angerichtet hat. Wie die Polizei mitteilt, zerkratzte der Unbekannte mutmaßlich mit einem Schlüssel an drei dort geparkten Fahrzeugen jeweils die Kofferraumklappe.

Den Schaden haben die Besitzer eines Dacia Logan, eines Skoda Octavia und eines VW Transporters. Die Ermittler hoffen, dass Zeugen etwas Verdächtiges beobachtet haben. Um Hinweise bittet die Polizei unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege