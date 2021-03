Otze

Die Polizei hofft auf Zeugen, die beobachtet haben, wie ein Unbekannter am Weferlingser Weg in Otze einen dort ordnungsgemäß geparkten Ford Fiesta beschädigte. Mutmaßlich in der Nacht zum vergangenen Donnerstag zerkratzte der Randalierer mit einem scharfen Gegenstand den Lack des Fahrzeugs. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege