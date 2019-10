Burgdorf

Randalierer haben in der Nacht zum Sonntag in der Südstadt einen Schaden von mindestens 2250 Euro angerichtet. Die bislang unbekannten Täter haben in der Straße Am Bösselberg die linken Außenspiegel von vier Kraftfahrzeugen abgetreten. Betroffen sind ein grauer VW Golf Plus, ein weißer Kleintransporter der Marke Daimler und ein grauer VW Tiguan. Zudem wurde ein schwarzer VW Passat vor dem Haus Nummer 9 beschädigt.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder den Tätern geben können, bittet die Polizei sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer