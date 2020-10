Burgdorf

Einen Schaden von etwa 700 Euro haben Unbekannte verursacht, die in der Zeit zwischen Dienstag, 15.15 Uhr, und Mittwoch, 6.40 Uhr, einen dunkelgrauen VW T6 beschädigt haben. Sie ritzten mit einem unbekannten Gegenstand zwei tiefe Kratzer in die Fahrerseite. Der Fahrer hatte den Wagen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Brahmsstraße abgestellt, wie ein Polizeisprecher sagte. Seinen Angaben zufolge trägt das Auto die gelbe Aufschrift eines Lehrter Taxiunternehmens.

Noch gibt es keine Hinweise auf den oder die Täter. Die Ermittler bitten Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Antje Bismark