Burgdorf/Ramlingen

Schon am kleinen Kassenbüro schlägt den ehrenamtlich Mitarbeitenden des Waldbads Ramlingen die Sympathie der Besucherinnen und Besucher für ihr Bio-Bad entgegen. „Schön ist das hier, ach wie herrlich“, schwärmt eine von ihnen, während sie das Areal betritt. In diesem Sommer sind die Lobeshymnen wieder häufiger zu hören. Denn seit Juni dürfen alle Interessierten die Becken und Spielplätze an der Grünen Allee wieder nutzen. Der Förderverein ist trotzdem nicht vollends glücklich.

Seit 2014 betreibt Sabine Scheems-Schnellinger gemeinsam mit ihrem Freiwilligenteam das Waldbad in Ramlingen. Sie retteten das Freibad vor dem Abriss und krempelten das gesamte Konzept um: Die Becken sind seither chlorfrei – stattdessen setzen die begeisterten Schwimmerinnen und Schwimmer auf eine Hightech-Filteranlage und jede Menge Handarbeit. Es passt zum Charme des kleinen Areals, das 1938 erbaut wurde. „Das Wasser ist ganz zart und überhaupt nicht hart“, findet die Ehrenamtliche Karen Keppler. Zudem sei es perfekt für Allergiker.

Besucherschwund auch im Freibad Burgdorf Anfang Juni hat auch im Freibad Burgdorf die Schwimmsaison begonnen. Dabei lassen sich deutliche Parallelen zur Situation in Ramlingen erkennen. Der Besucherschwund sorgt für enttäuschte Gesichter bei Betriebsleiter Ralf Beer und seinen Kollegen. „Coronabedingt sind wir eigentlich zufrieden, aber es könnten doch noch mehr Gäste sein.“ Schwimmerinnen und Schwimmer, die den Weg zur Anlage am Nassen Berg antreten, sind allerdings heilfroh über die Wiedereröffnung nach langer Pause. Beer freut sich besonders, dass Besucherinnen und Besucher das Hygienekonzept akzeptieren und beherzigen. Aktuell müssen Gäste eine Maske im Innenbereich des Areals tragen und ihre Kontaktdaten hinterlegen. Wer sich hingegen im Freibad befindet, kann den Mund-Nasen-Schutz in der Tasche lassen. Auch die Begrenzung der Zahl der Duschen und Kabinen, um jederzeit die Abstandsregeln einzuhalten, mache den Gästen nichts aus. Noch bis Sonntag, 19. September, haben alle Interessierten die Chance, ins kalte Nass des Freibad zu springen. Um Ballungen zu verhindern, sollten Besucher sich vorher auf der Internetseite www.hallenfreibad-burgdorf.de über die Live-Auslastung im Bad informieren. nik

Bad öffnete 2020 nicht für alle

Im vergangenen Jahr verzichtete der Förderverein jedoch zum ersten Mal seit der Übernahme des Bads auf eine Öffnung für Jedermann. Die Corona-Regeln seien ein zu großes Hindernis gewesen, sagt Scheems-Schnellinger und fügt hinzu, die Mitarbeitenden hätten sonst die strengen Auflagen auf dem kleinen Areal nicht durchsetzen können. Infolgedessen durften nur Mitglieder des Fördervereins das Schwimmbad nutzen. Diese Entscheidung habe zu Unverständnis bei manchen Gästen geführt. „Die waren erbost und ohne Verständnis, das war dann nicht mehr nett“, sagt die 66-Jährige – auch wenn sie durchaus etwas Verständnis für den Unmut habe.

Die ehrenamtlichen Betreiberinnen Karen Keppler (links) und Sabine Scheems-Schnellinger testen das neue Bodentrampolin. Das Freibad hat die Corona-Pause für Neuanschaffungen genutzt. Quelle: Niklas Borm

Mit einem ausgearbeiteten Hygienekonzept entschieden sich die Betreiber dieses Jahr aber schließlich dazu, allen Interessierten wieder das Schwimmen zu ermöglichen. Leider blieben die Gäste dann aber zu oft in den vergangenen sieben Wochen aus. Daran Schuld sei vor allem das unbeständige Wetter, sagen die Ehrenamtlichen am selbstbewirtschafteten Kiosk. Das habe schon dem geplanten Start Ende Mai einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Wir haben das große Becken gestrichen, aber dafür brauchten wir drei trockene Tage am Stück. So konnten wir erst Anfang Juni öffnen“, schildert die aus Ehlershausen stammende Vorsitzende das Problem. Auch das Installieren des neuen Bodentrampolins und die Gestaltung der Blumenwiese samt Bienenhotel hätte nur so funktioniert.

Gäste schätzen die Angebote

Diese Bemühungen sind es, die die Badegäste am kleinen Bio-Bad besonders schätzen. „Das Spielangebot für Klein und Groß ist in den Wasserpausen vielfältig, schön ausgelegt für Familien“, findet Daniela Bertog aus Isernhagen. Die 35-Jährige ist mit ihren Kindern zu Besuch, ebenso ihre Freundin Aline Ilsen. Sie fühle sich hier eher wie an einem privaten Pool als in einer öffentlichen Einrichtung. Besonders gefällt den Stammgästen die Chance, in den Förderverein einzutreten. Dann ist der Erwerb einer Saisonkarte und das Unterschreiben eines Haftverzichts möglich – so können Fördermitglieder zu jeder Uhrzeit mit einem zugewiesenen Code das Freibad nutzen.

Generell seien die Gäste, die in diesem Sommer wieder kommen, froh über die erneute Öffnung, berichtet Scheems-Schnellinger. „Sie haben uns schon zahlreich im Mai gefragt, wann wir endlich starten“, sagt sie. Egal, wie viele Menschen letztendlich da waren, sie seien als kleine Familie immer hier.

Von Niklas Borm