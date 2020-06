Corona-Konzept: Im Waldbad Ramlingen dürfen nur Mitglieder baden

Ramlingen

Normalerweise ist das Anschwimmen, das die Saison im Biowaldbad eröffnet, eine feuchtfröhliche Angelegenheit. Ortsbürgermeisterin Birgit Meinig und einige Unerschrockene stürzen sich mit einem Kopfsprung in die Fluten. Anschließend gibt es Kuchen und Gegrilltes. Dieses Programm konnte diesmal so nicht über die Bühne gehen – sehr zum Bedauern von Sabine Scheems-Schnellinger, Vorsitzende des Fördervereins Waldbad Ramlingen. Auch das Wetter spielte am Sonnabendnachmittag nicht mit. Gerade als sich die Ortsbürgermeisterin zum Sprung bereit machen wollte, goss es in Strömen. Das Wasser im Schwimmbecken war nur 14 Grad Celsius kalt.

Gefeiert wird im kleinen Kreis

Darum gab es in diesem Jahr keinen Kopfsprung. Die Vorstandsmitglieder des Fördervereins beschränkten sich darauf, die neue Badesaison offiziell für eröffnet zu erklären – vom Beckenrand aus. Anschließend wurde im kleinen Kreis unter Beachtung der Abstandsregeln noch ein wenig gefeiert.

Doch nicht nur das Anschwimmen ist in diesem Jahr anders gewesen. Zum Corona-Hygienekonzept im Waldbad gehört ein ganzes Maßnahmenpaket. Scheems-Schnellinger nennt Beispiele:

„Es dürfen keine Matten mit ins Wasser genommen werden. Die Rutsche ist gesperrt. Tische und Stühle wurden mit Abstand platziert, und es wurde auf Sitzkissen verzichtet. Der Putzplan sieht vor, dass Gegenstände und sanitäre Einrichtungen regelmäßig desinfiziert werden. Außerdem wurde ein neuer Ausgang eingerichtet, damit sich Ankommende und Gehende nicht begegnen. Besucher müssen am Ein- und Ausgang jeweils ihre Saisonkartennummer angeben, über die sie registriert sind.“

Nur Mitglieder bekommen Karten

Um die Besucherströme zu lenken, hat der Vereinsvorstand beschlossen, zunächst nur Saisonkarten an Mitglieder des Fördervereins zu verkaufen. Auf Tagesgäste wird verzichtet. An Badetagen dürfen sich 75 Gäste im Schwimmbad aufhalten und 20 Besucher zeitgleich im Becken. „Sollte der Besucherandrang einmal besonders groß sein, müssen wir die Aufenthaltsdauer auf drei Stunden beschränken“, kündigt Schatzmeisterin Sandra Swieter an. Sie hofft auf weitere Lockerungen für die Schwimmbäder. „Wir verstehen das Waldbad eigentlich als Einrichtung für alle und vor allem für Familien. Die Einschränkungen machen wir nicht gern“, betont Swieter.

Der Förderverein hat 470 Mitglieder. Diese profitieren von ermäßigten Preisen für die Saisonkarte und einer Nutzungsberechtigung des Bades außerhalb der Öffnungszeiten, die derzeit allerdings wegen der Hygieneregeln ausgesetzt ist. Das Waldbad ist bei gutem Wetter montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr geöffnet, auch in den Ferien, und am Wochenende von 12 bis 19 Uhr. Es wird darum gebeten, vor einem Besuch im Waldbad anzurufen, Telefon (05085) 5997128 und sich zu erkundigen, ob ausreichend Platz vorhanden ist.

Von Sybille Heine