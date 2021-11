Burgdorf

Wegen räuberischen Diebstahls muss sich jetzt ein 22-Jähriger aus Lehrte verantworten: Der Mann fiel am Dienstag gegen 19.15 Uhr der Verkäuferin eines Sonderpostenmarktes an der Uetzer Straße auf, weil er sich unterschiedliche Waren in die Taschen stopfte – er nutzte für diesen besonderen Einkauf zudem Taschen, die der Markt verkauft, und füllte diese ebenfalls. Deshalb sprach die Angestellte den Lehrter an mit der Bitte, einen Einkaufwagen zu benutzen.

Daraufhin, so ein Polizeisprecher, reagierte der 22-Jährige renitent und versuchte, den Markt mit der Ware zu verlassen, ohne diese zu bezahlen. Mit der körperlichen Unterstützung einiger Kunden gelang es der Verkäuferin, den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Für die Beamten war der Dieb kein Unbekannter, wie der Sprecher sagte. Weil er nach Einschätzung der Polizisten vor der Tat offenbar Alkohol und Drogen konsumiert hatte, musste er später auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe abgeben.

Dabei widersetzte sich der Täter fortlaufend den Forderungen der Polizei, sodass er auch noch eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erhielt.

Von Antje Bismark