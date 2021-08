Burgdorf/Otze

Eine 36-jährige Burgdorferin ist am Freitag um 21.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg zwischen Otze und Burgdorf unterwegs gewesen. In Höhe der Unterführung der Bundesstraße 188 kam ihr ein Fahrradfahrer entgegen. Weil der Entgegenkommende ohne Licht fuhr, bemerkte die Frau ihn nach eigener Aussage erst spät. Daraufhin sei sie abrupt nach rechts ausgewichen, um einen Zusammenprall zu verhindern, berichtete sie der Polizei. Dabei stürzte die Frau und zog sich leichte Verletzungen im Gesicht und an den Beinen zu. Der Radfahrer fuhr weiter, ohne sich um die gestürzte Frau zu kümmern.

Die 36-jährige suchte sofort die nahe gelegene Polizeidienststelle auf und zeigte den Unfall an. Die Beamten haben Ermittlungen gegen den unbekannten Radler wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Für die Verletzte riefen sie einen Rettungswagen, der die Frau in ein Krankenhaus brachte.

Mögliche Zeugen des Unfalls zwischen der Bundesstraßenunterführung und der Sorgenser Mühle können sich bei der Polizei in Burgdorf unter Telefon (05136) 8861-4115 melden.

Von Anette Wulf-Dettmer