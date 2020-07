Otze/Beinhorn

Ein 42-jähriger Fahrradfahrer ist am Freitagabend auf dem Radweg an den Bahngleisen zwischen Schillerslage und Otze gestürzt. Grund war ein in der Dunkelheit nicht erkennbares Hindernis: Auf dem Weg lag Bauschutt, den Unbekannte dort illegal abgeladen hatte. Der Radfahrer verletzte sich bei dem Sturz glücklicherweise nur leicht. Wie die Polizei Burgdorf mitteilt, handelt es sich um circa zwei Kubikmeter Schutt, der offensichtlich von einem Badezimmerumbau stammt. Der Schutt lag vermutlich seit dem 30. Juni dort.

Zehn Kubikmeter Bauschutt im Wald

Erst am Mittwoch gegen 12.30 Uhr hatte ein Burgdorfer an einem Waldweg bei Beinhorn ebenfalls Bauschutt entdeckt. Der Müll – rund zehn Kubikmeter – lag neben dem Weg, der gegenüber der Hundepension an der Straße Oldhorster Moor abzweigt. Der Mann meldete seinen Fund der Polizei. Eine Überprüfung ergab, dass der Bauschutt offenbar ebenfalls aus einer Badsanierung stammt. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Funden besteht, kann die Polizei derzeit nicht sagen.

Polizei sucht Zeugen

Für die Entsorgung solcher Hinterlassenschaften in der Feldmark ist das Aha, Abfallentsorgungsunternehmen der Region Hannover, zuständig. Hinweise auf die illegale Müllentsorgung nimmt die Polizei unter Telefon (05136) 88 61 41 15 entgegen.

Von Anette Wulf-Dettmer und Joachim Dege