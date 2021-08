Ehlershausen

Der RSE hat einen neuen Vereinsbus für die Jugend angeschafft. Unter dem Slogan „Wir (be)fördern die Jugend“ haben sich mehr als 20 Sponsoren, die vor allem aus Ehlershausen und Ramlingen kommen, an den Kosten beteiligt. Künftig kommt der Neunsitzer bei Auswärtsspielen der Jugend zum Einsatz, die immerhin etwa ein Drittel der Mitglieder ausmacht.

Vereinschef Jürgen Stern erinnert sich, dass vor 40 Jahren – als er noch ganz frisches Mitglied im RSE war – das erste Vereinsauto gekauft wurde. „Damals war das finanziell noch eine große Kraftanstrengung“, sagt er. Als dann ein paar Jahre später ein neuer Wagen hermusste, wurden Fahrzeugteile des Vorgängers versteigert, um den Kauf zumindest in Teilen zu refinanzieren. „Heute ist dank der treuen Sponsoren alles einfacher“, sagt Stern und bedankt sich im Namen der Jugend bei den Wohltätern. Abgesehen von einer kleinen Spitze, die der Verein selbst übernehme, könnten die Leasingraten durch die Logos auf dem Bus fast vollständig finanziert werden.

Kurt Becker (links) und Jugendleiter Benjamin Brosche bei der Schlüsselübergabe. Quelle: Nina Andresen

Im Bus finden neun junge Fußballerinnen und Fußballer Platz

Jetzt kommt der neue Bus über 150 Kindern – auf sieben Mannschaften aufgeteilt – zugute. Bei Auswärtsspielen finden die Vier- bis 18-Jährigen darin Platz. Auch wenn Eltern, Trainer und Betreuer bei Touren bereits Fahrgemeinschaften bilden, erleichtere der Bus den logistischen Aufwand um einiges, sagt der zweite Vorsitzende des RSE, Kurt Becker. Denn am Wochenende seien meist mindestens drei Mannschaften auf auswärtigen Spielfeldern im Einsatz.

Training startet nach den Sommerferien wieder

Während der Spielplan von Corona weitestgehend unberührt blieb, sah das im Training schon ganz anders aus. „Bis Juni konnten wir gar nicht trainieren“, sagt Becker. Seitdem laufe der Fußballalltag unter Einhaltung eines Hygienekonzeptes wieder an. Die Spielerinnen und Spieler registrieren sich über die Luca-App oder tragen sich in eine Liste ein. Auf dem Gelände herrscht Maskenpflicht, und bei Heimspielen ist besonders auf die Abstandsregelung zu achten. Während der Sommerferien finde das Training nur eingeschränkt statt, da viele Spielerinnen und Spieler im Urlaub seien, so Becker. Ab dem 4. September starten der Regelbetrieb und auch die Punktespiele der Jugend aber wieder wie gewohnt.

Von Nina Andresen