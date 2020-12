Burgdorf

Auf eine dreijährige Landesförderung in Höhe von 180.000 Euro im Rahmen des Wettbewerbs „Gute Nachbarschaft 2020“ freut sich jetzt das Team vom Nachbarschaftstreff Ostlandring. „Es macht mich sehr froh, dass wir unsere Gemeinwesenarbeit fortsetzen können, die wir im vergangenen Jahr begonnen haben und für die die jetzige Förderung ausläuft“, sagt Projektleiterin Marion Jakobi. Ihren Angaben zufolge hat sich der Nachbarschaftstreff erneut beworben, weil das Projekt „Mein – Dein – Unser Weg“ gut angelaufen sei und inzwischen von der Südstadt aus in die gesamte Stadt ausstrahle.

Was schätzen die Menschen an ihrem Stadtteil? Welche Plätze bevorzugen sie? Wie kommen sie zueinander? Diesen und weiteren Fragen haben sich die Nachbarn gestellt, unter der Moderation des Nachbarschaftstreffs. „Wir haben die Themen gesammelt und die Anwohner der Südstadt bis Anfang März nach ihren Ideen gefragt“, sagt Jakobi. Die Angesprochenen im Alter von 20 bis 70 Jahren hätten sich sehr engagiert gezeigt. Nun könne das Projekt weitergehen, weil das Land das für die weitere Befragung und Auswertung benötigte Personal finanziert.

Wandernder Pavillon dient als Treffpunkt

Dabei stehe „Mein Weg“ für die individuelle Ebene. Mit wem treffe ich mich? Was ist mir wichtig? „Dein Weg“ indes sei die kooperative Ebene, die sich auf die Nachbarschaft auswirke. „Unser Weg“ meine die öffentliche Ebene, also die Entwicklung des Stadtteils unter noch größerer Beteiligung der Nachbarn. Laut Jakobi zeigt sich in allen Runden: „Die Menschen möchten sich engagieren in ihrem Stadtteil.“ Für die Gespräche hat der Nachbarschaftstreff einen wandernden Pavillon genutzt, in den die Südstädter gehen und ihre Wünsche formulieren konnten.

An unterschiedlichen Stellen im Quartier Südstadt hat das Team vom Nachbarschaftstreff mit den Anwohnern über deren Wünsche für den Stadtteil gesprochen Quelle: privat

Corona bremst die Arbeit des Treffs nicht aus

Und auch wenn die Corona-Pandemie die Arbeit verändert hat, ausgebremst hat das Virus das Team nicht. „Wir sind mehr in die aufsuchende Arbeit gewechselt“, sagt Jakobi. Mit kleinen Kartengrüßen habe sie mit ihren Mitstreitern den Kontakt zu Anwohnern gehalten: „Dank der vielen Treffen in der Zeit vor Corona haben uns die Burgdorfer dann auch erkannt.“ Nun gehe es darum auszuloten, welche Projekte sich die Südstädter wünschen und wie sie sich einbringen können.

„Für die Umsetzung weiterer Ideen benötigen wir Geld“, sagt die Koordinatorin des Nachbarschaftstreffs. Ihre Unterstützung kündigt die SPD-Landtagsabgeordnete Thordies Hanisch an: „Die Pandemie hat gezeigt, dass das Miteinander keine Selbstverständlichkeit ist. Umso wichtiger ist es, Projekte zu stärken, die für den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft einen entscheidenden Beitrag leisten.“

