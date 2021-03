Burgdorf

Heißes Öl in der Pfanne auf dem Herd hat die Feuerwehr am Mittwochabend in der Südstadt auf den Plan gerufen. In der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Theodor-Storm-Straße hatte sich so viel Qualm entwickelt, dass gegen 18 Uhr der Rauchwarnmelder auslöste. Nachbarn alarmierten die Feuerwehr, die sich mit Kräften der Ortsfeuerwehren Burgdorf und Hülptingsen auf den Weg zum Einsatzort machten. Dort belüfteten sie mit einem Drucklüfter die Wohnung. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Von Joachim Dege