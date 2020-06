Prozess gegen Rathausmitarbeiter wegen Untreue startet im September

Burgdorf

Der Mitte Dezember vergangenen Jahres entdeckte und im Februar dann öffentlich gemachte Untreue-Fall im Rathaus kommt im Herbst vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim bestätigte, dass sie mittlerweile Anklage erhoben hat gegen den beschuldigten ehemaligen Mitarbeiter der städtischen Finanzverwaltung. Der 48-Jährige soll in einem Zeitraum von fünf Jahren mehr als 39.000 Euro für eigene Zwecke abgezweigt haben. Dafür wird er sich im September vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Burgdorf verantworten müssen.

Angeklagter soll 30 Straftaten begangen haben

Die Staatsanwaltschaft erhob laut Behördensprecherin Christina Pannek bereits am 5. Mai Anklage beim Schöffengericht des Amtsgerichts in Burgdorf. Die zuständige Richterin habe bereits den Prozesstermin festgelegt. Das Schöffengericht werde den Fall am Mittwoch, 9. September, verhandeln. Angeklagt seien 30 Straftaten, die der Beschuldigte im Zeitraum von 2015 bis Anfang dieses Jahres begangen haben soll.

Ehemaliger Sachbearbeiter legt Geständnis ab

Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft hat sich der Angeklagte während der Ermittlungen kooperativ gezeigt und ein volles Geständnis abgelegt. Als Sachbearbeiter in der Finanzverwaltung der Stadt, die im Schloss untergebracht ist, sei der Mann zuständig gewesen für die Finanzsoftware. Diese habe er so manipuliert, dass das für Auszahlungen geltende 4-Augen-Prinzip habe umgangen werden können. So sei es dem Beschuldigten gelungen, 30 Zahlungen zwischen 700 und 4000 Euro auf eigene Konten zu veranlassen. Der Gesamtschaden belaufe sich auf etwas mehr als 39.000 Euro.

Die Staatsanwaltschaft wertet die Straftaten als gewerbsmäßige Untreue. Der Mann habe sich mit seinen kriminellen Machenschaften über geraume Zeit und in erheblichem Umfang eine Nebenerwerbsquelle geschaffen. Als Motiv habe er gegenüber den Ermittlern angegeben, dass er sich privat finanziell übernommen habe.

Unregelmäßigkeit fällt im Dezember auf

Im Dezember waren Mitarbeitern der Finanzabteilung zunächst unerklärliche Geldabflüsse aufgefallen. Daraufhin veranlasste die Stadtspitze Prüfungen und erstattete Anzeige – zunächst gegen Unbekannt. Am 12. Dezember unterrichtete Stadträtin Silke Vierke den Rat. Bei intensiven Nachforschungen fiel der Verdacht auf den 48-Jährigen, der umgehend zur Rede und freigestellt wurde. Inzwischen hat die Stadt dem Mann gekündigt.

