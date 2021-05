Burgdorf/HIldesheim

Im Dezember hat das Landgericht Hildesheim einen Vater vom Vorwurf des sexuellen Missbrauchs seiner damals minderjährigen Tochter freigesprochen – der Bundesgerichtshof (BGH) hat das Urteil jetzt bestätigt.

Dem Vater, der rund 15 Jahre mit seiner Familie in Burgdorf lebte, war vorgeworfen worden, seine Tochter zwischen 2004 und 2009 siebenmal sexuell missbraucht zu haben. Doch die Jugendschutzkammer des Landgerichts hatte Zweifel am von der Tochter geschilderten Tatgeschehen. So habe es zwischen den früheren Vernehmungen und ihren Angaben in der Hauptverhandlung erhebliche und kaum erklärbare Widersprüche gegeben, so das Gericht. Auch die Angaben der Schwester und Mutter hätten die Aussage nicht stützen können.

Einigkeit zwischen Verteidigung und Staatsanwaltschaft

Verteidigung und Staatsanwaltschaft waren sich am Ende des Prozesses einig, dass die vorgebrachten Schilderungen der Tochter und die Aussagen der übrigen Familienmitglieder für eine Verurteilung nicht ausreichten. Einzig der Anwalt der Tochter, die im Prozess als Nebenklägerin auftrat, forderte eine Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren. Das Gericht sprach den Vater, der die Tat bestritt und mittlerweile getrennt von der Familie lebt, am Ende frei.

Wie das Landgericht Hildesheim nun mitteilte, hat der 6. Strafsenat des BGH mit Beschluss vom 20. April die von der Tochter eingelegte Revision als unbegründet verworfen. Die Nebenklägerin hatte versäumt, die Revision – wie vorgeschrieben – näher zu begründen. Damit ist das Urteil des Landgerichts rechtskräftig.

Von Alina Stillahn