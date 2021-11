Burgdorf

Jürgen Mindermann hört auf. Nicht vielleicht, nicht eventuell, sondern definitiv. Die Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe muss also bei ihrer Mitgliederversammlung an diesem Mittwoch einen neuen Vorsitzenden bestimmen. Sonst ist sie nach 16 Jahren Geschichte. Denn: sollte sich kein Nachfolger für den zum Jahresende ausscheidenden Mindermann finden, wird der Verein aufgelöst. Und zwar gleich im Anschluss. Lediglich die drei Frühstückstreffs jährlich zum Klönschnack abseits der Krankheit soll es dann weiterhin geben.

Fachwissen vermitteln und Aufklären steht im Fokus

160 Treffen – zehn im Jahr in der Regel – , rund 250 Mitglieder auch über Burgdorf hinaus, durchschnittlich 30 Besucher pro Zusammenkunft, bei besonders interessanten Referenten waren es bis zu 80; gerade in jüngster Zeit erlebte die Gruppe vermehrt Zustrom von jüngeren Männern: All das hätte von jetzt auf gleich ein Ende. Und das ist Mindermann sehr wohl bewusst. Allein, sein Entschluss steht felsenfest. „Eigentlich wollte ich schon vor einem Jahr aufhören, aber dann kam Corona und hat alles durcheinander gebracht.“ Jetzt aber nimmt er seinen Hut. „Weil die Belastung deutlich zunimmt und die persönliche Belastbarkeit erkennbar abnimmt“, sagt Mindermann.

Denn mit der reinen Organisation einer monatlichen Kaffeerunde hat das, was Mindermann seit 16 Jahren ehrenamtlich leistet, nichts zu tun. „Als ich die Diagnose bekam, wollte ich Informationen, wollte ich Fachwissen.“ Der Austausch mit anderen, denen es ebenso ging, sei für ihn schließlich Anlass gewesen, die Gruppe zu gründen. „Ärzte haben meist leider zu wenig Zeit, um auf die Patienten einzugehen, wenn sie ihnen den Befund mitteilen. Wenn man die Diagnose erhält, macht der Kopf erstmal dicht“, weiß er. Wie aber solle man sich für eine Behandlungsmethode entscheiden, wenn man nichts über deren Durchführung, Vor- und Nachteile und Nebenwirkungen wisse? Welche Möglichkeiten gibt es zur Früherkennung?

Mitte Oktober hat die Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe erst ihr 16-jähriges Bestehen groß gefeiert. Quelle: Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe

Selbsthilfegruppe kooperiert mit Tumorzentren

Dieses Wissensvakuum zu schließen, darum ging es ihm. Er machte sich schlau, knüpfte Kontakte zu namhaften Fachleuten, gewann sie als Referenten. Seit Jahren kooperiert die Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe mittlerweile mit den Tumorzentren Friederikenstift und Prostatakarzinomzentrum Großburgwedel. Als Gruppenleiter konnte Mindermann an den Konferenzen teilhaben, in denen sich die Mediziner anonymisiert über Fälle austauschten – und so sein Wissen vertiefen.

Vor Corona war die Gruppe zudem regelmäßig beim Gesundheitstag des Landeskriminalamtes, am Stand der niedersächsischen Krebshilfe bei der Infa und natürlich dem Burgdorfer Gesundheitstag präsent. Auch Kontakte zu anderen Selbsthilfegruppen gab es. „Es wäre sehr schade, wenn dieses ganze Netzwerk zusammenbräche“, sagt Mindermann mit Blick auf die Neuwahlen, für die es bisher keinen Bewerber gibt. Der Bedarf sei groß, ist Mindermann überzeugt. Trotz der Möglichkeit, sich im Internet zu informieren. „Gerade am Wochenende bekomme ich immer viele Anrufe von Männern, die ihre Diagnose frisch bekommen haben.“

Mitgliederversammlung beginnt am Mittwoch um 18.30 Uhr

Ob Fragen nach Behandlungsmöglichkeiten, nach Inkontinenz, sexueller Leistungsfähigkeit oder Reha aufkommen: Mindermann versucht zu helfen, betont aber: „Ich bin kein Mediziner. Ich versuche mich dann in die Person hineinzuversetzen: ‚Wenn ich in Ihrer Situation wäre, dann würde ich das und das tun‘“. Wichtig war ihm immer, dass die Gruppe auch für Partnerinnen offen war – schließlich sind die mittelbar ja mitbetroffen. „Aber das haben nur wenige angenommen.“ Natürlich müsse ein Nachfolger nicht alles genauso machen. „Ich helfe gerne beim Einstieg, halte mich aber auch genauso gerne zurück“, bietet Mindermann an.

Die Mitgliederversammlung beginnt am Mittwoch, 17. November, um 18.30 Uhr in der Aula der Gudrun-Pausewang-Schule, Grünewaldstraße 1. Bewerber für den Posten des Vorsitzenden sind herzlich eingeladen. Für die Veranstaltung gilt die 2-G-Regelung, das Impfzertifikat ist mitbringen. Weitere Informationen erteilt Jürgen Mindermann unter der Telefonnummer (05136) 7305.

Von Sandra Köhler