Burgdorf

Gerd Müller und Kathrin Kirst hatten die Idee, in der Stadt Burgdorf eine gemeinsame Wohnanlage für Alte, Junge, Singles, Paare, Familien und Alleinerziehende zu schaffen. Das war im August 2017, inzwischen haben sie mit 15 Gleichgesinnten ein Konzept für ihr generationsübergreifendes Wohnprojekt entwickelt – und könnten eigentlich loslegen, wenn sie denn ein Grundstück hätten.

Doch die Suche nach einer geeigneten Fläche, wo sie Wohnraum zu erschwinglicher Miete für circa 30 Menschen schaffen können, gestaltet sich schwierig. „Die Stadt will uns unterstützen“, berichtet Müller. Sie habe der Initiativgruppe Wohnprojekt Burgdorf GbR auch schon ein Grundstück angeboten – im geplanten Baugebiet zwischen Weserstraße und B188. „Doch das ist ziemlich weit draußen, bis zur Innenstadt sind es zwei Kilometer“, sagt Müller. Andere Wohngemeinschaften, mit denen sie im Austausch stünden, hätten ihnen geraten, nicht an die Peripherie zu gehen.

Kann Investor Acribo helfen?

Ein ideales Grundstück für ihr Projekt mit circa 18 Wohnungen und einer Wohnfläche von insgesamt 1500 Quadratmetern wäre das Edeka-Gelände an der Uetzer Straße. Das Areal wird das Immobilienunternehmen Acribo entwickeln, sobald das E-Center an den Ostlandring gezogen ist. An der Stadtgrenze zu Hülptingsen will Acribo ein neues Viertel mit drei Quartieren und einem Versorgungszentrum bauen. „Wir stehen mit der Firma Acribo in Kontakt und haben ihr unser Konzept vorgelegt“, sagt Müller.

Appell an private Grundstückseigentümer

Doch ob sich die Idee der Gruppe mit dem Investor verwirklichen lässt und vor allem wann, ist ungewiss. Deshalb hoffen Müller und Kirst auf private Grundstückseigentümer, zum Beispiel auf Alleinstehende, die das für sie allein zu große Grundstück der Initiative anbieten und möglicherweise gleich mit einziehen wollen. Er sei sich der Lage auf dem Burgdorfer Grundstücksmarkt sehr wohl bewusst, sagt Müller. „Das Interesse anderer Investoren ist sehr hoch, davon sind hier im Raum viele Eigentümer genervt.“

Kathrin Kirst und Gerd Müller arbeiten seit mehr als drei Jahren daran, ihren Traum von einem generationenübergreifenden Wohnprojekt in Burgdorf zu verwirklichen. Quelle: Anette Wulf-Dettmer (Archiv)

Initiatorin: Es soll eine Gemeinschaft entstehen

Das Leitbild des Wohnprojekts beschreibt Kirst so: „Wir wollen mehr als nachbarschaftlich miteinander leben. Es soll eine Gemeinschaft entstehen, die sich gegenseitig unterstützt und bereichert und auch ins Quartier ausstrahlt.“ Es sei kein Seniorenprojekt, sondern für alle Generationen offen, betont die Initiatorin. Dieses Leitbild bestimmt auch das Konzept für die Immobilie: Wohnen auf Mietbasis, Inklusion, nachhaltige und klimaangepasste Bauweise nach dem Standard KfW40plus, zählt Müller die Eckpunkte auf. „Wir wollen auf jeden Fall ökologisch bauen, das ist unwesentlich teurer als konventionell.“

Einen hohen Stellenwert habe auch die Privatsphäre. Jeder könne frei wählen, in welchem Umfang er sich dem gemeinschaftlichen Leben anschließt. Auf dieser Grundlage werde das Raumkonzept mit abgeschlossenen Wohnungen und Gemeinschaftsräumen entwickelt, sagt Kirst. Ein gemeinsam nutzbarer Begegnungsraum solle beispielsweise das Herzstück des Bauvorhabens werden. „Sobald ein passendes Grundstück gefunden ist, soll zügig mit der genauen Planung begonnen werden“, erläutert Müller, der unter Telefon (0171) 782 44 58 zu erreichen ist. „Das wird ein Leuchtturmprojekt“, sind beide überzeugt. Für den Grundstückskauf, die Bauausführung und Bewirtschaftung will die Gruppe, die zurzeit eine GbR mit eigener Satzung ist, eine Genossenschaft gründen oder unter das Dach einer bereits bestehenden schlüpfen.

Von Anette Wulf-Dettmer