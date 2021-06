Burgdorf

Die TSV Burgdorf, mit fast 3000 Mitgliedern der größte Sportverein der Stadt, kommt für ihre Jahresversammlung am Donnerstag, 8. Juli, um 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums am Berliner Ring zusammen. Dort ist ausreichend Platz, um die Corona-Abstandsregeln einhalten zu können. Im Mittelpunkt werden die Neuwahlen für den Vorstand des Hauptvereins stehen.

Der amtierende Vorsitzende Peter Kehl will nach sechs Jahren an der Spitze des Sportvereins nicht noch einmal antreten. „Wir sondieren gerade, wer seine Nachfolge übernehmen kann“, sagte Pressewart Holger Staab am Mittwoch.

Zu Beginn der Versammlung werden die Vorstandsmitglieder und die einzelnen Abteilungen über die vergangenen beiden Jahre und ihre Planungen zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs nach dem Corona-Lockdown berichten. Die Jahresversammlung 2020 war pandemiebedingt ausgefallen. Für die Versammlung gelten die dann gültigen Corona-Bestimmungen, erklärt Staab.

Von Anette Wulf-Dettmer