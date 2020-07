Burgdorf

Sophie Heydenreich möchte gern wieder Vollzeit als Groß- und Einzelhandelskauffrau arbeiten. Sie möchte aber zugleich auch ihren dreijährigen Sohn nicht Vollzeit in einer Kita betreuen lassen. „Das ist ein Widerspruch, der sich eigentlich nicht auflösen lässt“, sagt die 24-Jährige und doch sieht sie für sich und andere Mütter eine Lösung: „In der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass sich das Homeoffice als Alternative anbietet.“

Die 24-Jährige beobachtet sehr genau ihr Umfeld, sie spricht mit vielen anderen Müttern und stellt ernüchtert fest: „Fast jede Mutter rechtfertigt sich für ihr Leben.“ Wer sich für eine Vollzeitstelle entscheide und das Kind während des gesamten Tages in die Kita gebe, sehe sich dem Vorwurf ausgesetzt, eine Rabenmutter zu sein. Wer hingegen eine Teilzeitstelle annehme, zerreiße sich zwischen Beruf und Erziehung – und leide, wie sie auch dann darunter, dass das Einkommen trotz dieser Zerreißprobe nicht reichen würde. Und wenn eine Frau und Mutter nicht mehr arbeiten geht, sondern zu Hause bleibt, dann gebe es auch dazu kritische Stimmern.

Junge Mutter: Präsenz im Unternehmen muss sein

„Es ist ein Spagat, jede muss für sich entscheiden, welchen Weg sie wählt“, sagt Heydenreich und bedauert, dass es für viele nur schwarz oder weiß gebe. „Dabei gibt es Graustufen, die sich jetzt nach Corona ergeben“, sagt Heydenreich. Sie würde für sich und ihren Sohn, der halbtags und mit großer Leidenschaft in die Kita Allerleirauh geht, gern den Mittelweg gehen. Für die Burgdorferin sähe er so aus, dass sie vormittags in einem Unternehmen arbeiten würde und abends, wenn der Nachwuchs schläft, ins Homeoffice geht. „Ich kann jeden Arbeitgeber verstehen, der eine bestimmte Präsenz im Betrieb fordert“, sagt sie.

Aber die Firmenchefs müssten auch Kontrolle abgeben können – eben den Beschäftigten im Homeoffice vertrauen, die zu anderen Zeiten, aber nicht weniger arbeiten würden. „Wenn sich dies mit den Corona-Erfahrungen ändert, dann würde es vielen Frauen helfen“, sagt sie und berichtet von Vorstellungsgesprächen aus der Vor-Pandemie-Zeit, bei denen ihr andere Mütter, die keinen Wert aufs Homeoffice gelegt hätten, vorgezogen worden seien. Dabei würde sie vieles möglich machen: „Ich bin hoch motiviert, denn ich habe immer gern gearbeitet.“

„Viele Arbeitgeber haben in der Pandemie dazu gelernt“

Derzeit bewerbe sie sich nicht aktiv, denn: „Wie soll ich meine Situation so verpacken, dass sie attraktiv für einen Arbeitgeber wirkt?“ Sie setze vielmehr auf Netzwerke und hoffe, dass sie ihren eigenen Weg in ihrem Interesse, aber vor allem in dem ihres Sohnes finden werde. Denn in ihre bisherige Firma könne sie nicht zurückkehren, sie befindet sich in Hamburg. „Wer als Frau und Familie nicht betroffen ist, kann sich nicht vorstellen, wie oft das Thema Kinderbetreuung und Arbeit auf Spielplätzen diskutiert wird“, sagt Heydenreich.

Ahmet Kuyucu vom Jobcenter Burgdorf kennt Geschichten wie die der 24-Jährigen und sagt: „Viele Arbeitgeber haben in der Corona-Pandemie dazu gelernt.“ Sie hätten sich bis zum Beginn der Pandemie das Arbeiten im Homeoffice nicht vorstellen können, doch gerade der Lockdown habe sie dazu gezwungen. „Sie haben ihre Mitarbeiter mit der Technik ausgestattet und sind den neuen Weg gegangen, um dann zu merken, dass die Leistung sogar angestiegen ist“, sagt Kuyucu und fügt hinzu, die flexible Reaktion auf den Arbeitsplatz funktioniere nicht in allen Branchen. Wer im Handwerk oder in der Gastronomie beschäftigt sei, könne nicht ins Homeoffice wechseln.

Bei kaufmännischen und administrativen Jobs indes sieht der Arbeitsmarkt-Fachmann die Chance, dass sich der Wunsch von Sophie Heydenreich, Beruf und Kinderbetreuung zeitgemäß zu managen, erfüllen kann. „Nicht in der aktuellen Situation, in der die Arbeitslosenzahlen steigen und Firmen nicht einstellen, aber mittelfristig auf jeden Fall“, sagt Kuyucu. Denn nicht zuletzt sähen Unternehmen jetzt, dass sie weniger Fläche für ihre Mitarbeiter benötigen, wenn diese zumindest teilweise im Homeoffice arbeiteten.

Von Antje Bismark