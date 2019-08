Burgdorf

Zwei Männer, die alkoholbedingt nicht mehr in er Lage waren, ihre Fahrräder auch nur halbwegs geradeaus zu lenken, müssen sich nun strafrechtlich verantworten. Beide hatten ordentlich gebechert und dann den Heimweg auf ihren Fahrrädern angetreten.

Einer Streifenwagenbesatzung fiel am Sonnabend gegen 3.15 Uhr ein 21 Jahre alter Mann auf, der die Gartenstraße in Schlangenlinien befuhr. Die Beamten stoppten den Mann und veranlassten einen Atemalkoholtest. Das Ergebnis: 1,83 Promille. Es folgte zur Beweissicherung eine Blutprobe auf dem Revier und setzte eine Strafanzeige.

Radler fährt ohne Beleuchtung

Ähnlich erging es am Sonntag einem 55 Jahre alten Mann, der nur deshalb in eine Verkehrskontrolle geriet, weil er um 0.41 Uhr ohne Beleuchtung durch die dunkle Schloßstraße fuhr. Dass der Mann eine Fahne hatte, blieb den Beamten nicht verborgen. Das Testgerät zeigte 2,21 Promille an. Auch in diesem Fall folgten Blutprobe und Strafanzeige.

Von Joachim Dege