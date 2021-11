Burgdorf

Ausweispapiere, Bankkarten, Bargeld, Schlüssel und Bekleidung – all das haben Diebe in der vergangenen Woche erbeutet, als sie Autos auf dem Parkplatz des Trimm-Dich-Pfades an der Bundesstraße 188 aufgebrochen haben. Um Fahrzeughalter vor weiteren Straftaten zu warnen, haben Stefanie Eckler und Uwe Bollbach, bei der Polizei Burgdorf für die Präventionsarbeit zuständig, jetzt Hinweisschilder an allen Zugängen zu den Spazierwegen aufgehängt.

„Es lassen einfach zu viele Fahrer ihre Wertgegenständige im Auto liegen“, sagt Bollbach. Handys und Tablets, Rucksäcke oder Handtasche sollten entweder zu Hause bleiben oder auf dem Spaziergang mitgenommen werden. Die Polizisten empfehlen zudem, das Handschuhfach und die Abdeckung des Kofferraums zu öffnen – so könnten mögliche Diebe gleich sehen, dass sich ein Autoaufbruch nicht lohne. „Und wer seine Halterung für das Navigationsgerät nicht abbaut, signalisiert, dass Täter eben jenes Gerät im Fahrzeug finden können“, nennt Eckler einen weiteren Aspekt.

Uwe Bollbach, bei der Polizei Burgdorf für Präventionsarbeit zuständig, weist Adolf Schaper darauf hin, keine Wertsachen im Auto liegen zu lassen. Quelle: Antje Bismark

Bei Adolf Schaper und seiner Frau, die wie jeden Morgen ihre Runde gehen und ihren VW Golf am Trimm-Dich-Pfad parken, finden die Ratschläge durchaus Gehör: „Wir haben nichts Wertvolles im Auto“, sagt der Senior und nimmt dennoch einen gelben Zettel in Empfang, den er an den Innenspiegel hängen kann: „Da stehen noch einmal alle Tipps drauf“, sagt Bollbach – das schrecke nicht nur Täter ab, sondern diene auch als Gedächtnisstütze für die Fahrer.

Von Antje Bismark