Burgdorf

Seit inzwischen einer Woche fehlt von dem 77 Jahre alten Lothar P. aus Burgdorf jede Spur. Auch ein öffentlicher Zeugenaufruf der Polizei am vergangenen Donnerstag brachte keinen Erfolg, sodass die Beamten jetzt noch einmal um Mithilfe bitten. Demnach wurde der orientierungslose Mann zuletzt am 10. Februar zwischen 10 und 11 Uhr an seiner Wohnung gesehen. Wegen des kalten Wetters und des Gesundheitszustandes des Gesuchten schließen die Ermittler und sein Arzt nicht aus, dass der 77-Jährige sich in einer lebensbedrohlichen Lage befinden könnte.

Eine Nachbarin hatte Lothar P. am Mittwochabend als vermisst gemeldet, nachdem dieser seit dem Vormittag nicht mehr am Duderstädter Weg gesehen wurde. Die Polizei prüfte zwar umgehend die Adressen von Verwandten und Bekannten, doch die Suche ergab keinen Hinweis, wo sich der Burgdorfer aufhalten könnte. Auch der Einsatz von Spürhunden und einem Hubschrauber verlief ohne Ergebnis.

Mit diesem Foto hofft die Polizei Burgdorf, den Vermissten zu finden. Quelle: privat

Vermisster hat auffälligen Gang

Lothar P. ist etwa 1,70 Meter groß, schlank und hat kurze graue Haare. Aufgrund einer Schiene am Fuß ist seine Gangart laut Polizei auffällig. Welche Kleidung der 77-Jährige trägt, ist allerdings unbekannt. Hinweise nimmt die Inspektion Burgdorf unter der Telefonnummer (0 51 36) 88 61 41 15 entgegen, aber auch jedes andere Polizeirevier.

Von Peer Hellerling und Antje Bismark