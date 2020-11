Burgdorf

Eine 89-jährige Bewohnerin der Seniorenresidenz in der Sylter Straße in Burgdorf hat offenbar im Laufe des Sonnabendnachmittags das Gebäude unbemerkt verlassen. Am Abend fiel den Mitarbeitern auf, dass die Frau nicht da war, wo sie sein sollte. Daraufhin suchte zunächst das Personal akribisch in der Residenz nach der 89-Jährigen. Als sie nirgends zu finden war, alarmierte die Pflegeleitung die Polizei.

Als auch die Beamten die Frau nicht im weitläufigen Gebäude entdecken konnten, wurde der Polizeihubschrauber alarmiert. Er suchte nach der Vermissten in der Umgebung der Residenz. Gleichzeitig wurde ein Personenspürhund eingesetzt. Diese Mantrailer-Hunde sind laut Polizei in der Lage, unterschiedliche menschliche Gerüche voneinander zu unterscheiden, sodass sie auch in Siedlungsgebieten eingesetzt werden können.

Das Tier verfolgte die Spur der Frau über den Ahrbergenweg bis in die Burgdorfer Innenstadt. Nach zwei Stunden wurde die Suche mit dem Hund allerdings erfolglos abgebrochen. Wie eine Polizeibeamtin am Sonntag erläuterte, können Spürhunde in der Regel über einen Zeitraum von einer Stunde oder einer Strecke von etwa acht Kilometern eingesetzt werden.

89-Jährige kommt in Klinik

Am Sonntag um 8.45 Uhr entdeckte eine Passantin, die auf dem Weg zum Bäcker war, die Vermisste im noch nicht fertig angelegten Vorgarten eines Neubaus an der Sylter Straße. Die Seniorin hatte sich dort in eine leichte Erdvertiefung gelegt, sodass sie im Dunkeln vom Gehsteig aus nicht zu sehen war. Die 89-Jährige kam mit leichter Unterkühlung in eine Klinik. Die Polizistin vermutet, dass die Frau nicht die ganze Nacht dort gelegen hat, „sonst wäre sie stärker untergekühlt gewesen“. Wo sich die Seniorin aufgehalten hat, nachdem ihr Verschwinden am Sonnabend um 21.30 Uhr entdeckt worden war, ist bislang aber nicht bekannt.

Von Anette Wulf-Dettmer