Die Polizei fahndet nach einem jungen Mann, der im Verdacht steht, am frühen Sonntagabend in ein Getränkelager an der Ramlinger Straße in Ehlershausen eingebrochen zu sein. Ein Anwohner hatte den Unbekannten beim Überklettern eines Zaunes beobachtet und angesprochen, bevor sich der mutmaßliche Einbrecher aus dem Staub machte.

Der als etwa Anfang 20 Jahre alt beschriebene Mann soll kurz vor 18 Uhr über den vier Meter hohen Zaun auf das Gelände des Getränkelagers geklettert sein. Kurze Zeit später kehrte er auf gleichem Wege zurück. Das sah ein Anwohner. Als er den Mann ansprach, erklärte dieser, er habe nach einem Ball gesucht, den er über den Zaun geschossen haben wollte. Dann habe er sich Richtung Bussardweg davon gemacht.

Tatsächlich hatte der junge Mann wohl weniger einen Ball im Sinn, sondern vielmehr gehörig Durst. Jedenfalls fanden sich später vor dem Zaun mehrere Sechserträger Bier, eine Wasserflasche und ein Rucksack. Die Polizei vermutet, dass der junge Mann diese aus dem Getränkelager entwendet und für den Abtransport über den Zaun geworfen hat, bevor er sich letztlich ohne Beute vom Ort entfernte. Er soll 1,85 Meter groß und schlank sein. Als der Anwohner ihn ansprach, trug er eine helle Hose, einen grauen Kapuzenpullover und einen Schlapphut.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Mann womöglich ebenfalls beobachtet haben, um Hinweise unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege