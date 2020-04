Burgdorf

Wegen versuchter räuberischer Erpressung ermittelt die Polizei Burgdorf gegen einen jungen, unbekannten Mann: Er hatte am Montag gegen 15 Uhr versucht, einen 49-Jährigen aus Burgdorf zu überfallen. Der Burgdorfer hielt sich auf dem Gehweg des Depenauerwegs und ging in Richtung Berliner Ring. Vor den Häusern mit den Nummern 12–14 stellt sich ihm der junge Mann in den Weg und zückte ein Messer.

Damit bedrohte er den 49-Jährigen und forderte Geld. Der Burgdorfer setzte sich zur Wehr und schlug dem Täter das Messer aus der Hand, woraufhin dieser zu Fuß in Richtung Stadtpark flüchtete. Das Opfer setzte seinen Weg fort und meldete sich erst später bei der Polizei, sodass eine Fahndung im näheren Umfeld ohne Erfolg blieb.

Nach Aussage des Burgdorfers war der Täter etwa 16 bis 18 Jahre alt und 1,80 Meter groß sowie von hagerer Gestalt. Er soll ein auffällig schmales Gesicht und dunkle Haare gehabt haben. Bekleidet war der Täter mit einer schwarzen Jogginghose und einem grauen Kapuzenpullover. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die Hinweise zu dem Überfall und dem Täter geben können. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizei melden.

Von Antje Bismark