Burgdorf

Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht: Ein 28 Jahre alter Burgdorfer hatte am Dienstag gegen 15 Uhr seinen schwarzen Nissan Almera am Ostlandring in Burgdorf abgestellt. Als er am Donnerstag gegen 12.30 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er massive Beschädigungen an der kompletten rechten Fahrzeugseite. Die Polizei geht davon aus, dass ein unbekannter Fahrer mit seinem Auto beim Ausparken den Nissan gerammt hat. Nach dem Unfall entfernte sich der Fahrer, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Noch können die Ermittler keine Angaben zur Schadenshöhe machen, sie leiteten ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.

Zeugen, die Hinweise zum Auto oder dessen Fahrer geben können, sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizei melden.

Von Antje Bismark