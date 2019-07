Ramlingen-Ehlershausen

Zeugen für eine Unfallflucht sucht die Polizei. Eine 28 Jahre alte Frau aus Elmshorn hatte ihren VW Golf am Freitag gegen 7 Uhr an der Straße Krähenwinkel abgestellt – ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Als sie gegen 21.15 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie Beschädigungen am vorderen linken Kotflügel. Erste Ermittlungen ergaben, dass ein unbekannter Autofahrer mit seinem Wagen gegen den Golf gefahren war und sich dann vom Unfallort entfernt hatte, ohne sich um den Schaden in Höhe von 1000 Euro zu kümmern. Zeugen sollten sich unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15 bei der Polizei melden.

Von Antje Bismark