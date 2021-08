Burgdorf

Einen flüchtigen Unfallfahrer sucht jetzt die Polizei: Der Unbekannte hatte zwischen Montag, 12 Uhr, und Dienstag, 9.45 Uhr, einen orangefarbenen Skoda Fabia touchiert und beschädigt. Die Halterin hatte ihren Wagen nach Aussage einer Polizeisprecherin an der Misdroyer Straße/Ecke Wolliner Straße abgestellt. Bei ihrer Rückkehr bemerkte sie Kratzer an der Frontschürze an der linken Fahrzeugseite. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein anderes Auto den Skoda beim Ein- oder Ausparken berührt hat.

Nach der Karambolage flüchtete der Verursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern, den die Polizei noch nicht beziffern kann. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sie können sich unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Von Antje Bismark