Burgdorf/Hülptingsen

Mit Hubschrauber und mehreren Streifenwagen sucht die Polizei aktuell nach einem 82-jährigen Burgdorfer, der von einem Spaziergang am Montagnachmittag nicht zurückgekehrt ist. Immer wieder fliegt der mit einer Wärmekamera ausgestattete Helikopter der Polizei langsam über die Grünflächen und über die Wohngebiete rund um den Ostlandring, wo der Senior mit seiner Frau wohnt. Doch bislang verläuft die Suchaktion erfolglos. Deshalb bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. „Wer hat Rudi F. gesehen und kann Hinweise auf seinen Aufenthalt geben?“ Zu erreichen ist die Polizei Burgdorf unter Telefon (05136) 8861-4115.

Die Polizei fragt: Wer hat den 82-jährigen Rudi F. aus Burgdorf gesehen? Quelle: privat

Nach den bisherigen Erkenntnissen hat der 82-Jährige am Montag gegen 17:15 Uhr die gemeinsame Wohnung am Ostlandring verlassen, um einen Spaziergang zu unternehmen. Als ihr Mann auch heutigen Dienstagmorgen immer noch nicht zurückgekehrt war, hat ihn seine Ehefrau um 7.15 Uhr bei der Polizei als vermisst gemeldet. Nach Angaben der Ehefrau war ihr Mann beim Verlassen der Wohnung mit einer beigefarbenen, kurzen Hose, einem olivfarbenen, gestreiften Shirt, blauen Stoffschuhen und blauen Socken bekleidet. Er ist etwa 1,80 Meter groß, schlank und hat ein Herz-Tattoo am linken Unterarm.

Von Anette Wulf-Dettmer