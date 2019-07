Burgdorf

Mit einem Stein haben Unbekannte zwischen Freitag, 21 Uhr, und Sonnabend, 11 Uhr die Scheibe von Umkleidekabinen am Jugendtreff an der Sorgenser Straße eingeworfen. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag mitteilte, meldeten die Betroffenen den Schaden am Montag. Ihren Angaben zufolge gelangten die Täter nicht in das Gebäude.

Die Ermittler suchen Zeugen, die die Randalierer gesehen haben. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizei melden.

Von Antje Bismark