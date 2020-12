Burgdorf

Nach einer Unfallflucht an der Mönkeburgstraße sucht die Polizei jetzt Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer oder dessen Auto geben können. Nach Aussage einer Sprecherin hatte der Fahrer eines schwarzen Mercedes Vito seinen Wagen am Mittwoch gegen 17.40 auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellt. Als er nach zehn Minuten zurückkehrte, bemerkte er Beschädigungen an der hinteren Schiebetür der Beifahrerseite. Offenbar, so die ersten Ermittlungen, hatte ein anderes Fahrzeug den Mercedes beim Ein- oder Ausparken touchiert. An einer Delle konnten die Beamten türkisfarbene Lackspuren sichern, die vom Wagen des Unfallverursachers stammen könnten.

Sie bitten deshalb Zeugen, sich unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 25 zu melden.

Von Antje Bismark