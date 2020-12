Burgdorf

Zwei Autofahrer haben in Burgdorf einen Unfall verursacht – und dann die Flucht ergriffen, ohne ihre Daten zu hinterlassen oder sich um den Schaden zu kümmern. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die die Kollision beobachtet haben und Hinweise zu den Fahrern geben können.

Im ersten Fall hatte der Fahrer eines weißen VW Transporters seinen Wagen am Freitag gegen 15 Uhr ordnungsgemäß am Sprosserweg abgestellt. Als er am Dienstag gegen 8 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er Kratzer und Dellen an der Beifahrerseite. Eine Polizeisprecherin spricht von „deutlichen Beschädigungen“, kann die Schadenshöhe aber noch nicht angeben.

Bei dem zweiten Unfall war ein Mann aus Uetze am Dienstag gegen 17.30 Uhr mit seinem grauen VW Golf auf der Marktstraße in Richtung Kleiner Brückendamm unterwegs. An der Kreuzung musste er wegen eines roten Ampellichts stoppen – in diesem Moment setzte ein unbekannter Autofahrer in Höhe der Postfiliale mit seinem Wagen rückwärts aus der Parklücke. Dabei übersah er nach Aussage der Sprecherin den wartenden VW und rammte diesen. Ehe dessen Fahrer reagieren konnte, entfernte sich der Unbekannte mit seinem Auto vom Unfallort.

Die Ermittler bitten Zeugen sich unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15 zu melden, wenn sie eine Angabe zu einem der Unfälle machen können.

Von Antje Bismark