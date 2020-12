Burgdorf

Unbekannte haben zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 8.15 Uhr, versucht, die Kofferraumklappe eines VW Golf Kombi aufzubrechen, den die Halterin an der Straße Am Katasteramt abgestellt hatte. Sie bemerkte bei ihrer Rückkehr mehrere Hebelmarken an dem Fahrzeug, in das die Täter nach Aussage einer Polizeisprecherin aber nicht eindringen konnten. Allerdings führte der Aufbruchversuch dazu, dass die Klappe jetzt nicht mehr richtig schließt. Ob diese ersetzt werden müsse, stehe noch nicht fest, sagte die Sprecherin. Deshalb können die Ermittler die Schadenshöhe noch nicht beziffern.

Sie bitten Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Antje Bismark