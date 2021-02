Burgdorf

Zeugen für einen Taschendiebstahl sucht jetzt die Polizei: Nach Aussage einer Sprecherin passierte eine 48 Jahre alte Frau aus Burgdorf am Dienstag gegen 10.30 Uhr die Willersgasse, nachdem sie zuvor am Spittaplatz aus einem Linienbus ausgestiegen war. Zu diesem Zeitpunkt habe sich ihr Portemonnaie noch in der Jackentasche befunden, gab die Burgdorferin bei der Polizei zu Protokoll. Sie habe anschließend die Mittelstraße überquert und sei durch die Willersgasse gegangen, als ein unbekannter Mann sich von hinten näherte und sie überholte. Dabei sei er ihr sehr nah gekommen.

Nur vage Beschreibung möglich

Kurze Zeit später bemerkte die Frau, dass die Geldbörse mit einer geringen Bargeldsumme, Führerschein, Bankkarte und Ausweispapieren aus der Jackentasche verschwunden war. Die 48-Jährige kann den Mann nur sehr vage beschreiben. Er ist demnach 25 bis 30 Jahre alt und 1,65 bis 1,68 Meter groß. Er war bekleidet mit einer dunklen Kapuzenjacke und trug zudem eine OP-Maske. Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Dieb geben können, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Antje Bismark