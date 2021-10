Burgdorf

Einen Rucksack samt Inhalt haben zwei Diebinnen am Donnerstag zwischen 13.15 und 13.30 Uhr einer 76 Jahre alten Frau aus Burgdorf gestohlen: Die beiden Frauen, die von dem Opfer auf Anfang 20 geschätzt werden, sprachen die Burgdorferin nach Aussage eines Polizeisprechers auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Ostlandring an. Dabei erkundigten sie sich nach dem Weg zu einem nahegelegenen Geschäft.

Rucksack hing am Rollator

Die Seniorin gab Auskunft, im Laufe des Gesprächs aber entwendete eine der Frauen den dunkelroten Rucksack, der am Rollator der 76-Jährigen hing – ohne dass diese den Verlust sofort bemerkte. Erst wenige Minuten später realisierte sie den Diebstahl und alarmierte umgehend die Polizei. Später wurde der Rucksack unweit des Tatorts gefunden, nach Aussage des Opfers fehlt allerdings das Portemonnaie mit Ausweisen, Bankkarte und 30 Euro Bargeld.

Die Ermittler bitten Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter Telefon (05136) 88 61 41 15 zu melden.

Von Antje Bismark