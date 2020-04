Burgdorf

Zeugen für einen versuchten Diebstahl sucht jetzt die Polizei: Demnach haben Unbekannte zwischen Freitag, 15.40 Uhr, und Dienstag, 12 Uhr, die Scheibe der Beifahrertür an einem Opel Vivaro eingeschlagen, der auf einem Parkplatz im Bereich Kleiner Brückendamm/Schützenplatz stand. Nach ersten Ermittlungen haben die Täter keine Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet. Den Schaden an dem Kleintransporter gibt die Polizei mit 400 Euro an. Die Beamten bitten Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Antje Bismark