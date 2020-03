Polizei stoppt Volltrunkenen auf seinem Fahrrad

Burgdorf

Einen volltrunkenen Radfahrer hat die Polizei am Montagabend gegen 22.30 Uhr in der Innenstadt auf der Raiffeisenstraße aus dem Verkehr gezogen. Der 34 Jahre alte Radler hatte sein Licht nicht eingeschaltet und war deshalb einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen. Als die Polizisten den Mann kontrollieren wollten, versuchte dieser erfolglos zu flüchten. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Das Atemalkoholgerät zeigte einen Wert von 1,84 Promille an. Außerdem fanden die Beamten Marihuana bei dem Mann, den sie für eine Blutprobe mit aufs Revier nahmen. Danach erst durfte er seiner Wege gehen. Jetzt sieht er einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz entgegen.

Weitere Meldungen der Polizei und der Feuerwehr aus dem Stadtgebiet von Burgdorf lesen Sie hier im Ticker.

Von Joachim Dege