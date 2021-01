Sorgensen

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich jetzt ein 57 Jahre alter Autofahrer verantworten: Eine Polizeistreife stoppte den Mann aus Gifhorn mit seinem blauen Dacia am Mittwoch um 15.08 Uhr an der Hauptstraße in Sorgensen bei einer Kontrolle. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann zuvor Alkohol konsumiert hatte. Der Test mit dem Alkomaten ergab nach Aussage einer Polizeisprecherin einen Wert von 1,02 Promille.

Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Von Antje Bismark