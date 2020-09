Fahren ohne Führerschein, dafür unter Drogeneinfluss: Das wirft die Polizei einem 25-Jährigen aus Ilsede (Landkreis Peine) vor, den Beamten am Dienstagmittag in Burgdorf gestoppt haben. Möglicherweise ist es derselbe Mann, der am Sonntag in Uetze einen Diebstahl begangen hatte.