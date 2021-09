Burgdorf

Wegen Fahrens ohne Führerschein muss sich jetzt ein 26 Jahre alter Mann aus Burgdorf verantworten: Polizeibeamte stoppten ihn am Mittwoch gegen 8.35 Uhr am Ostlandring in Burgdorf mit seinem Renault. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt. Sie leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein und untersagten die Weiterfahrt.

Von Antje Bismark