Burgdorf

Die Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag hat ein 21 Jahre alter Mann aus Burgdorf in der Ausnüchterungszelle bei der Polizei verbracht: Er war nach Aussage einer Polizeisprecherin am Heiligabend in der elterlichen Wohnung am Ostlandring mit seinem Vater in Streit geraten – zunächst verbal. Als die Situation in einer körperlichen Auseinandersetzung eskalierte, wollte die Mutter eingreifen. Dabei stürzte sie unglücklich und verletzte sich an der Hand. Weil sich der stark alkoholisierte Sohn auch danach nicht beruhigen ließ, alarmierte die Familie die Polizei.

Die Beamten trafen gegen 2.15 Uhr ein, wie die Sprecherin sagte. Bis 3.20 Uhr versuchten sie, die Lage zu deeskalieren. Als dies scheinbar gelungen war, verließen sie die Wohnung – allerdings erhielten sie bereits sechs Minuten später die nächste Alarmierung, weil der Sohn erneut den Streit suchte. Deshalb nahmen die Beamten ihn mit zur Wache, wo er bis zum Freitagvormittag seinen Rausch in der Ausnüchterungszelle ausschlafen konnte.

Von Antje Bismark