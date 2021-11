Burgdorf

Eigentlich hat die Polizei am Montagvormittag vor allem die Radfahrer in der Innenstadt kontrollieren wollen, aber weil sich diese an die Verkehrsregeln hielten, überprüften die Beamten von 7 bis 13 Uhr auch die Autofahrer unter anderem an der Markt- und an der Poststraße. „Gerade in der dunklen Jahreszeit rücken die Radfahrenden als schwächere Verkehrsteilnehmer in den Fokus, weil sie gefährdet sind“, sagte ein Polizeisprecher. Allerdings hätten die Einsatzkräfte keine Verstöße bei ihnen feststellen können.

Anders habe sich die Situation bei den Autofahrern dargestellt. Neun von ihnen erhalten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, weil sie entweder während der Fahrt mit dem Handy telefonierten oder sich im Auto nicht angeschnallt hatten.

Von Antje Bismark