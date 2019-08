Burgdorf

Die Polizei hat die Brandursache für das Feuer in dem Mehrparteienhaus an der Heiligenbeiler Straße in Burgdorf gefunden: Die Experten gehen davon aus, dass das Feuer am Freitagmittag durch Fahrlässigkeit verursacht wurde. Auf dem Küchenherd lag Hausrat, als einer der beiden Bewohner diesen – warum auch immer – einschaltete. Den Schaden in der Wohnung, die aktuell nicht bewohnbar ist, gibt der Zentrale Kriminaldienst in Hannover mit 20.000 Euro an.

Das Feuer in ihrer Küche bemerkten die Bewohner, eine 71-jährige Frau und ihr 65 Jahre alter Ehemann, um 13.30 Uhr. Sie verließen daraufhin ihre Wohnung im zweiten Obergeschoss und alarmierten die Rettungskräfte. Feuerwehr, Polizei und DRK rückten sofort mit einem Großaufgebot an. Alle Hausbewohner in der Einrichtung für Betreutes Wohnen mussten evakuiert werden.

Bei den Löscharbeiten durch die Feuerwehr wurden weite Teile der Küche in Mitleidenschaft gezogen. Darüber hinaus setzten sich Rauchgase an den Wänden der gesamten Wohnung ab. Deshalb kann das Ehepaar nicht in seine Räume zurück und wohnt derzeit in einer Pflegeeinrichtung.

Aktuelle Berichte von Feuerwehr und Polizei in Burgdorf lesen Sie hier im Ticker.

Von Anette Wulf-Dettmer