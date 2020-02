Sechs Windschutzscheiben zerstört – Polizei fasst mutmaßlichen Autoknacker

Burgdorf

Einen mutmaßlichen Autoknacker hat die Polizei Burgdorf in der Nacht zu Freitag gegen 1.30 Uhr im Bereich des Schützenplatzes und des Kleinen Brückendamms gefasst. Zunächst hatte ein Zeuge die Beamten alarmiert, weil ihm mehrere jugendliche Randalierer aufgefallen waren. Als die Einsatzkräfte ankamen, ergriffen die Täter die Flucht.

Jugendlicher auf nahe gelegenem Grundstück in Burgdorf gefasst

„Die Kollegen nahmen die Verfolgung auf und konnten einen Jugendlichen auf einem nahe gelegenen Grundstück fassen“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der Verdächtige stammt aus Burgdorf – nun kontrollieren die Ermittler das private Umfeld, um den möglichen Komplizen auf die Spur zu kommen. Parallel dazu prüfen die Beamten, ob das Trio für weitere Straftaten auf dem Schützenplatz verantwortlich ist. „Wir schauen, ob es einen Zusammenhang gibt“, bestätigt der Sprecher.

Windschutzscheiben an sechs Fahrzeugen zerstört

Seinen Angaben zufolge hatten die Täter die Seitenscheiben an insgesamt sechs Fahrzeugen eingeschlagen, ehe sie in das Wageninnere gelangten und die Autos durchwühlten. Zudem zerstörten sie alle Windschutzscheiben. Den Schaden gibt die Polizei mit mehreren Tausend Euro an. Die Ermittler hoffen auf weitere Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Von Antje Bismark