Hülptingsen

Zwei mutmaßliche Katalysatordiebe hat die Polizei Burgdorf in der Nacht zu Sonntag verhaftet – beide Täter sind nach Aussage einer Sprecherin bereits einschlägig bekannt. Ihren Angaben zufolge prüfen die Ermittler derzeit, ob die Männer für weitere Taten verantwortlich sind.

Die Diebe hatten nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten am Freitag zwischen 0.50 und 1 Uhr auf dem Gelände eines Autohändlers an der Leineweberstraße von einem Mitsubishi Outlander und einem Mercedes der E-Klasse die Katalysatoren abgebaut. Bei einem Renault Twingo scheiterte der Versuch, sodass die Männer das Diebesgut nicht mitnehmen konnten. Am nächsten Tag kehrten die Täter zurück: Dieses Mal entwendeten sie zwischen 1.18 und 1.22 Uhr den Katalysator von einem VW Polo, ehe sie unerkannt entkommen konnten. Gleichwohl hatte der 44-jährige Inhaber die Taten per Videoaufzeichnung beobachtet, und so entschloss er sich nach Angaben der Sprecherin, die Aufnahmen in der Nacht zu Sonntag gemeinsam mit seinem Sohn zu beobachten.

Firmeninhaber nimmt die Verfolgung der Diebe auf

Um 1.38 Uhr am frühen Sonntagmorgen bemerkten die beiden Autoscheinwerfer auf dem Firmengelände, und sie konnten sehen, wie sich zwei Männer an einem Fahrzeug, in diesem Fall einen Mercedes, „zu schaffen machten“. Der Firmeninhaber alarmierte die Polizei und fuhr mit seinem Sohn selbst zum Betriebsgelände. Dort bemerkten sie einen blauen Ford Galaxy, der von dem Areal losfuhr. Beide nahmen die Verfolgung auf – zunächst auf die Bundesstraße 188 in Richtung Uetze und vom Parkplatz an der Seebeeke wieder zurück in Richtung Burgdorf. An der Verlängerung des Ostlandrings im Bereich der Kläranlage stoppte die Besatzung eines Funkstreifenwagens schließlich den Ford Galaxy.

In dem Auto saßen ein 27 und ein 44 Jahre alter Mann, beide einschlägig vorbestraft. Sie wurden vorläufig wegen des Vorwurfs des bandenmäßig begangenen Diebstahls von Katalysatoren festgenommen. Zudem stellte die Polizei den Ford Galaxy sicher. Am Montag wurde das Duo einem Haftrichter vorgeführt, weil beide Männer keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben.

Den vom Mercedes abgebauten Katalysator fand die Polizei nicht in dem Fahrzeug, dazu dauern die Ermittlungen an. Denn die Auswertung der Videoaufzeichnungen vom Betriebsgelände ergab unter anderem, dass in den beiden Nächten zuvor eine dritte – ebenfalls männliche – Person mit einem schwarzen VW Passat an den Diebstählen beteiligt war. „Mit hoher Wahrscheinlichkeit dürfte es sich hierbei um den Halter der beiden Fahrzeuge handeln“, sagt die Sprecherin. Ihren Angaben zufolge ist der Aufenthaltsort des 32-Jährigen derzeit nicht bekannt.

Von Antje Bismark