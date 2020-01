Hülptingsen

Einen 66-jährigen Fahrer eines Ford Galaxy hat die Polizei Burgdorf am Dienstag um 19.25 Uhr auf der Bundesstraße 188 bei Hülptingsen kontrolliert. Dabei fiel den Beamten auf, dass der Mann, der Däne ist und in Frankreich wohnt, nach Alkohol roch. Der Fahrer unterzog sich freiwillig einem Atemalkoholtest. Das Ergebnis: 2,58 Promille. Daraufhin entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe, und die Polizei fertigte eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr an.

Von Anette Wulf-Dettmer