Hülptingsen

Eine Streifenwagenbesatzung hat am Mittwochvormittag gegen 9.30 Uhr auf der Färberstraße in Hülptingsen einen Autofahrer aus Lehrte aus dem Verkehr gezogen, weil er keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Zur Kontrolle kam es, weil der 66-Jährige sich in seinem grauen Opel Astra nicht mit dem Sicherheitsgurt angeschnallt hatte. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Von Joachim Dege