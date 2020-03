Burgdorf

Einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro hat am Mittwoch ein 34 Jahre alter Lastwagenfahrer bei einem Unfall verursacht – er flüchtete nach der Kollision, konnte jedoch anschließend von der Polizei ermittelt werden.

Der Mann fuhr nach Aussage eines Polizeisprechers gegen 8 Uhr mit seinem roten Lastwagen der Marke Mercedes-Benz an der Sperbergasse mit seinem Lastwagen rückwärts von einem Grundstück, dabei touchierte er einen blauen Opel Zafira. Diesen hatte der 60 Jahre alte Halter in Höhe der Hausnummer 22 geparkt. Der Fahrer setzte nach dem Zusammenstoß seine Tour fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen alarmierten die Polizei, die Beamten konnten anhand der Befragung das Kennzeichen des Unfallflüchtigen feststellen. Die Ermittlungen dauern an.

Von Antje Bismark